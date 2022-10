Sousse sera le nouveau site du Centre régional africain de l’ITF

La ville de Sousse abritera le nouveau site du Centre d’entraînement régional africain de l’ITF, ont annoncé la Fédération internationale du tennis et la Fédération tunisienne du tennis.

Il disposera d’installations de pointe et offrira aux joueurs talentueux âgés de 13 à 18 ans une formation à temps plein, une scolarité et un développement compétitif, précise le site Tunisie co..

Basé à l’hôtel El Mouradi Palace, le centre sera un centre d’entraînement intensif avec l’objectif à long terme d’aider davantage de joueurs de la région et du continent africain dans son ensemble à progresser vers les plus hauts niveaux du sport.

Le président de l’ITF, David Haggerty, et le directeur exécutif du développement du tennis de l’ITF, Luca Santilli, ont été rejoints par la présidente de la Fédération tunisienne de tennis, Salma Guizani, le président de la Confédération africaine de tennis, Tarak Cherif, et le numéro 2 mondial Ons Jabeur pour l’annonce.

« C’est vraiment excitant de pouvoir annoncer Sousse comme nouveau siège du Centre régional d’entraînement africain, qui sera un catalyseur important et significatif pour le développement des joueurs dans la région et au-delà », a déclaré Haggerty.

« Il y a tellement de talent et de potentiel en Afrique et la présence d’Ons pour cette annonce illustre l’opportunité qui existe pour les joueurs de ce grand continent de travailler dur, de se développer et peut-être un jour de se produire sur les plus grandes scènes du tennis mondial. »

«Avec le succès obtenu par Ons Jabeur, nous sommes sûrs que le centre de formation inspirera la prochaine génération de joueuses africaines à suivre ses traces », a souligné Guizani.

La Fédération tunisienne de tennis a été sélectionnée parmi une liste restreinte de trois pour être l’association nationale hôte du nouveau Centre régional africain de formation, qui remplace le centre précédemment basé à Casablanca, au Maroc, qui a fermé l’année dernière.

Le nouveau centre devrait ouvrir ses portes en janvier 2023 avec 16 joueurs qui seront invités à y assister la première année, un nombre qui passera à 24 lorsqu’il sera pleinement opérationnel.

« L’ITF est ravie de voir l’ouverture du Centre d’entraînement régional africain à Sousse et de devenir un point de référence pour les meilleurs joueurs juniors d’Afrique », a déclaré Santilli. « Nous avons une longue et fructueuse histoire de développement des talents du tennis africain.

« Notre souhait r aujourd’hui est que le nouveau centre fournisse une installation de haute performance sur mesure qui garantit que les joueurs africains peuvent concourir au plus haut niveau sur les juniors de l’ITF World Tennis Tour.

« Essentiellement, nous voulons nous assurer que ces personnes talentueuses rejoignent ensuite la voie et deviennent des joueurs professionnels, représentant leurs nations à la Coupe Davis, à la Coupe Billie Jean King et aux Jeux Olympiques. »

Comme pour tous les centres d’entraînement régionaux, l’accent sera mis sur l’athlète complet, avec des programmes personnalisés offerts en matière d’éducation, de compétition et de développement athlétique. En termes de tutorat, les joueurs seront logés à l’hôtel et assisteront à des sessions d’éducation en ligne.

Leur développement au tennis sera facilité par l’accès aux huit courts extérieurs en dur du complexe, tandis que les joueurs pourront également s’entraîner sur des courts en terre battue dans une installation à proximité.