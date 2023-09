Sousse-STS : 184 bus consacrés au transport scolaire et universitaire

La Société de Transport du Sahel (STS) a alloué 184 bus pour le transport scolaire et universitaire dans les trois gouvernorats du Sahel.

Ces bus seront répartis comme suit: 59 bus au gouvernrat de Sousse, 60 bus au gouvernorat de Monastir et 65 bus au gouvernorat de Mahdia.

Lors d’une conférence de presse tenue, mardi au siège de la STS, le président directeur général de la société, Moezeddine Abdeslam a indiqué que la disponibilité de la flotte à la date du 15 septembre courant, atteindra environ 80%, notamment après les opérations de maintenance estivales menées en dépit des ressources humaines et matérielles limitées.

Concernant la campagne de vente des abonnements scolaires, entamée au début du mois de septembre et se poursuit dans 53 guichets répartis sur la totalité des délégations de la région, le responsable a souligné que la STS a maintenu la même tarification.

Dans ce même contexte, il a fait savoir que la STS vient de conclure un accord d’acquisition de 49 bus d’occasion au titre de l’année 2023, doublé d’un programme d’achat de 100 nouveaux bus, pour le compte de l’année 2024.

Il a également révélé que la STS envisage l’organisation d’un concours pour le recrutement de 93 chauffeurs, un receveur, 43 techniciens, cinq agents de gardiennage et un cadre.

