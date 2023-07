Sousse: Suivi du programme « Pour des vacances en toute sécurité »

Une séance de travail consacrée au suivi du programme » Pour des vacances en toute sécurité « , mis en œuvre cette année sur le thème « Votre sécurité est la responsabilité de tous », a été tenue, jeudi, au siège du gouvernorat de Sousse, sous la supervision du gouverneur de Sousse, Nebil Ferjani.

Les participants à cette séance, ont passé en revue l’ensemble des mesures a déployer pour garantir une saison estivale en toute sécurité, notamment avec l’augmentation du trafic routier, le retour des Tunisiens à l’étranger et les festivités qui accompagnent la période, soulignant la primauté de l’aspect préventif dans l’approche adoptés face aux risques des accidents de la route.

Un certain nombre de recommandations ont émergé de la session, dont notamment, l’intensification des campagnes de sensibilisation, en coordination avec l’Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR), la mise à disposition des moyens de secours et des voitures d’ambulance sur les routes et les plages, l’intervention contre les incendies et la lutte contre toutes les pratiques pouvant porter atteinte à l’ordre public.

