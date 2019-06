Sousse: Suivi du projet de barrage de Balaoum

La construction du barrage de Balaoum à Kalâa Kebira a fait l’objet, vendredi, d’une visite d’inspection du gouverneur de Sousse, Adel Chlioui. Le chantier a atteint un taux d’avancement de 30% et sera achevé, au mois de mai 2021.

Ce projet est réalisé sur une superficie de 290 ha moyennant une enveloppe de 167 millions de dinars.

Il aura une capacité de stockage de 28 millions m3 et sera relié au barrage Assaida qui sera réalisé à Manouba.

Ces deux ouvrages assureront les besoins en eau potable de grand Tunis, du Sahel, Cap Bon et de Sfax, jusqu’à 2050.

Une partie de l’eau de l’extrême-nord sera stockée dans les barrages d’Assaida et Kalâa Kebira puis transférée aux stations de traitement.

Des quantités d’eau supplémentaires seront destinées à l’irrigation au Cap Bon et à sécuriser les ressources en eau.

Le gouverneur a pris connaissance des travaux de réalisation de la station de dessalement d’eau de mer à Sidi Abdelhamid dont l’avancement a atteint 15%.

Sa capacité de stockage sera de 50 mille m3/jour et pourra atteindre 100 mille m3/jour, après extension.

La station entrera en exploitation, au premier semestre de l’année 2020.

Ce projet, d’un coût de 115 millions de dinars, s’inscrit dans le programme de renforcement des ressources en eau, pour la période 2017-2019, au profit du Cap Bon, Sahel, Sfax et Kairouan.