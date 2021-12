Flat6Labs annoncera prochainement le kick off du programme Ebda’y Tunisia, lancé par Flat6Labs et soutenu par la société financière internationale, IFC, membre du groupe de la banque mondiale et Startup Tunisia propulsé par Smart Capital. Le programme a pour objectif de soutenir les porteuses d’idée et de projets dans le lancement de leur produit et leur transformation digitale. Nous ambitionnons de soutenir 45 femmes tout au long du programme, issues de plusieurs régions de la Tunisie. Nous avons présélectionné 45 projets qui assisterons à un bootcamp virtuel pendant 3 jours et nous fêterons le kick off officiel du programme Ebda’y Tunisia, le Vendredi 24 Décembre .

- Publicité-