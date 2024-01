S&P pourrait dégrader la note souveraine d’Israël

« La note de crédit souveraine d’Israël pourrait être abaissée si la guerre avec Hamas s’étendait à d’autres fronts, mais si cela ne se produit pas, Israël devrait être en mesure de faire face aux retombées économiques de la guerre s’il procède aux changements budgétaires nécessaires pour compenser l’augmentation des dépenses », a déclaré à Reuters un directeur de S&P Global Ratings.

En octobre, l’agence de notation internationale S&P a confirmé la note souveraine AA- d’Israël, mais a abaissé la perspective de la note de « stable » à « négative » en raison du déclenchement de la guerre, et a averti que si les combats s’étendaient, cela pourrait nuire à l’économie israélienne.

« La perspective négative sur les notations implique que nous voyons actuellement au moins une chance sur trois d’abaisser la note dans les un à deux ans à venir », a déclaré à Reuters Maxim Rybnikov, directeur des notations souveraines et des finances publiques chez S&P.

Rybnikov a déclaré qu’un abaissement de la note pourrait se produire pour deux raisons principales. La première est une augmentation du risque géopolitique, en cas de confrontation directe avec le Hezbollah au Liban ou avec l’Iran. La seconde est la situation économique d’Israël après la guerre. « Nous pourrions également abaisser les notes si l’impact du conflit sur la croissance économique, la situation budgétaire et la balance des paiements d’Israël s’avérait plus important que ce que nous prévoyons actuellement », a déclaré Rybnikov.

