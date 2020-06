SpaceX: La capsule s’est amarrée avec succès, les astronautes sont dans l’ISS

La mission est un succès total. Ce dimanche, 19h après son décollage réussi depuis le centre spatial Kennedy en Floride, la capsule Crew Dragon est arrivée à sa destination finale, la Station spatiale internationale, où elle a pu s’amarrer avec réussite aux alentours de 16h20.

Quelques heures plus tard, vers 19h20, heure française, les deux hommes ont pu pénétrer dans l’ISS, où ils ont rejoint les trois occupants actuels, deux Russes et un Américain.

Lors d’une interview organisée pour l’occasion, les deux hommes se sont dits « ravis » de leur voyage, et assurent qu’il « ont pu dormir pendant sept heures » avant leur arrivée. Ils ont également tenu à féliciter SpaceX pour la réalisation d’une telle capsule.

« Ce fut un honneur de faire partie de cet effort de neuf ans depuis la dernière fois qu’un véhicule américain s’est amarré à la station spatiale internationale », a de son côté déclaré Doug Hurley.

Samedi, le lancement de la fusée fabriquée par SpaceX, première société privée à se voir confier par la Nasa une mission aussi prestigieuse et risquée, était extrêmement attendu. Après une première annulation mercredi en raison d’une météo capricieuse, les deux astronautes, Bob Behnken et Doug Hurley, ont finalement pu prendre leur envol.

Grace à des images diffusées en direct, il a été possible de suivre l’évolution du vol. Après s’être séparé et de son premier, et de son second étage, la navette était sur la bonne orbite pour atteindre la Station spatiale internationale.