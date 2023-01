SPE Capital acquiert une participation majoritaire dans l’entreprise tunisienne Vital

SPE Capital, société d’investissement axée sur l’Afrique et le Moyen-Orient, annonce l’acquisition, par son fonds de capital-investissement SPE AIF I, d’une participation majoritaire dans Vital, premier producteur de compléments alimentaires en Tunisie. Vital constitue le 9ème investissement du fonds et le 4ème en 2022.

Créée en 2000, Vital est devenue le premier fabricant de compléments alimentaires et de phytothérapie en Tunisie, avec un portefeuille de plus de 400 produits de marque de haute qualité, commercialisés en Tunisie et à l’international, et 8 millions d’unités fabriquées chaque année. Au cours des dernières années, l’entreprise affiche 400 employés et s’est imposée comme le leader du marché des compléments alimentaires en Tunisie, grâce au développement continu de nouveaux produits et à une croissance organique constante.

Cet investissement confirme l’engagement de SPE Capital à promouvoir les secteurs de la santé et du bien-être en Afrique du Nord et fait suite à des investissements dans des secteurs tels que la fabrication de produits pharmaceutiques et le fitness. L’investissement dans Vital comprend un investissement en capital primaire pour renforcer le portefeuille de produits de la société, stimuler ses ventes et son marketing et favoriser son expansion internationale au cours des prochaines années.

Hala Hariz, partenaire de SPE Capital, a déclaré : « Il s’agit d’un premier pas vers l’établissement de Vital en tant qu’acteur pan-régional majeur dans le secteur en pleine expansion des compléments alimentaires. Cet investissement est également l’occasion pour nous de contribuer aux plans de croissance ambitieux de l’entreprise en renforçant son offre aux clients, en élargissant sa portée auprès des communautés et en maximisant son impact social ».

Le PDG de Vital, Hatem Ben Rhouma a indiqué , pour sa part, que « Vital est une société prospère qui a connu une croissance constante et a maintenu sa position de leader en Tunisie. Ce partenariat avec SPE Capital nous permettra de renforcer notre position sur nos marchés et d’améliorer nos normes de qualité, sociales et environnementales. Ce sera une étape importante dans la vie de l’entreprise ».

L’équipe de SPE Capital était dirigée par Hela Hariz et Hatem Ben Chaabane.

SPE Capital était conseillé par le cabinet d’avocats Louati & Associés (conseiller juridique), PwC Tunisie (conseiller financier et fiscal), ERM et IBIS (conseillers ESG et impact), Galenisys et BlueBirds (conseillers commerciaux et stratégiques).