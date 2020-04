Spéculation: Deux commerçants écopent de trois ans de prison et 48 mille dinars d’amende chacun

Deux commerçants, accusés dans une affaire de spéculation (semoule et farine), ont écopé de trois de prison ferme et d’une amende de 48 mille dinars chacun.

C’est ce qu’a annoncé, jeudi, à l’agence TAP, le substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali.

Il a, par ailleurs, ajouté que trois autres individus ont été placés, mercredi, en garde à vue pour le vol de milliers de bavettes et masques chirurgicaux, de gels hydroalcooliques et autres produits de prévention contre le Covid-19 des locaux du ministère de la Santé.

L’enquête est en cours, a précisé le substitut du procureur.