Sprols : Des logements sociaux à des prix abordables…

Le secteur immobilier connait une crise depuis 2017 et pour cause: les ventes stagnent. Il devient donc impératif de mettre en place tout un train de mesures.

En effet, la Société de Promotion des logements Sociaux compte proposer des logements à des prix abordables. En concurrence avec d’autres promoteurs immobiliers privés, la Sprols tente de faire pression au niveau des prix pour vendre le plus possible de logements.

A noter que ses prix offerts au public sont les plus bas au marché immobilier, et ils varient généralement entre 60 000 dinars et 200 000 dinars. Des prix considérés plus que raisonnables, étant donné que les appartements estimés à 200 000 dinars sont de type socio-économique et que leur superficie dépasse 140 mètres carrés.

A cet effet, la société propose à la vente à Hergla, gouvernorat de Sousse, des logements socio-économiques à des prix variant entre 145 et 200 mille dinars, outre des duplex et appartements à BorjTouil, gouvernorat de l’Ariana, à partir de 144 mille dinars.

Pour les logements situés à Borj Cedria et à El Mourouj 6, la Sprols propose, également, la vente de logements à des prix variant entre 170 000 dinars et 187 000 dinars.

D’autres logements dans la région de Mareth du gouvernorat de Gabes sont également proposés à la vente à des prix de 157 mille dinars à 201 mille dinars.

En ce qui concerne les logements subventionnés au titre Foprolos, la Sprols propose dans la région de Borj Touil, des logements sociaux semi-collectifs au prix de 135 à 146 mille dinars.

En outre, la société met en œuvre de nouveaux projets dans les gouvernorats de Ben Arous, Ariana et La Manouba, et a programmé d’autres projets à La Soukra, aux Jardins de Carthage, gouvernorat de Tunis, El Morouj, gouvernorat de Ben Arous, Sahloul, gouvernorat de Sousse, Sakiet El Zit, gouvernorat de Sfax, ainsi qu’à Mareth, au sud de Gabès.