Stabilité du nombre d’interventions de l’assistance médicale d’urgence

Le Chef du service, Samu médical, au Centre d’assistance médicale urgente (190), Mounir Daghfous, a déclaré, vendredi, que les services d’assistance médicale d’urgence ont maintenu le même rythme d’interventions sanitaires d’urgence et de réanimation par rapport à la période précédant l’annonce des premiers cas de contamination par le Coronavirus, soit, une moyenne quotidienne de 10 à 15 interventions.

Dans une déclaration à la TAP, Daghfous a indiqué que les hôpitaux sont actuellement en mesure d’assurer les interventions urgentes, y compris celles qui concernent des cas de contamination par le Coronavirus, en raison du rythme relativement lent du nombre de cas d’infection enregistrés jusqu’à présent, ce qui représente, ” un indicateur positif et rassurant “, dit-il, appelant à faire preuve de vigilance et à respecter les consignes de prévention.

A noter que le ministère de la Santé a annoncé, mercredi 1er avril 2020, l’enregistrement de 33 nouveaux cas confirmés de Coronavirus sur 674 analyses de laboratoire, portant le nombre total des cas d’infection à 455.