STAM: Acquisition de cavaliers gerbeurs pour améliorer la rentabilité

La Société tunisienne d’aconage et de manutention (STAM) a pris livraison, mercredi, au port de Radès de cavaliers gerbeurs pour renforcer sa flotte d’équipements et améliorer la rentabilité du port.

Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre du programme d’investissement de la STAM et l’exécution d’un programme de coopération avec l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) sous la tutelle du ministère des Transports et de la logistique.

Il s’agit d’un programme qui consiste principalement à réorganiser les espaces portuaires et activer le système de gestion automatique des conteneurs TOS et toutes ses applications, afin d’assurer la numérisation de toutes les transactions au port, d’ici la fin de l’année en cours.

La société envisage également de rétablir le rythme de chargement et de déchargement des conteneurs et l’efficacité des services au niveau du port de Radès, au mois de septembre 2021.