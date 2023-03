Star Agritech lance une usine de tabac reconstitué cette année à Bizerte

Basée à Istanbul, la société a commencé à construire une usine de tabac reconstitué à Bizerte, en Tunisie. Cette nouvelle installation sera la quatrième opération de ce type de la société dans le monde.

Composée de deux usines d’une capacité annuelle de 1,2 million de kg chacune, l’usine est la première de ce type dans la région. L’installation desservira le marché national et pourrait étendre ses activités pour servir des clients au Maroc et en Algérie, en fonction du succès de l’opération.

Star Agritech prévoit que la nouvelle usine sera opérationnelle au milieu de l’année 2023. Avant d’annoncer la création de la nouvelle usine, Star Agritech a ouvert des bureaux en Tunisie, en Égypte et en Afrique du Sud. Le bureau tunisien assumera la responsabilité des activités de Star en Afrique du Nord, au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

En novembre 2022, Star Agritech a établi Star Agritech Commodities Trading à Yaoundé, au Cameroun, pour renforcer ses opérations de culture et d’approvisionnement en feuilles de cigares à Bartouri et Bertoua. L’installation camerounaise mettra également en œuvre l’approvisionnement à la ferme pour le cacao et le café camerounais.

En décembre, Star Agritech s’est installée à New Delhi pour développer ses activités d’approvisionnement en tabac indien. Le même mois, elle a créé Star Agritech Zimbabwe pour pénétrer le marché national des tabacs de Virginie séchés à la flamme. Star Zimbabwe participera à la campagne de commercialisation 2023, qui a débuté le 8 mars.

Entre-temps, Star Agritech a créé une société à Norfolk, en Virginie, aux États-Unis, pour approvisionner le marché nord-américain en tabac et en dérivés du tabac.

La société estime que son tabac reconstitué à base de nanofibres, qui peut aider les fabricants de cigarettes à réduire les niveaux de goudron et de nicotine de leurs produits, présente un potentiel considérable aux États-Unis, compte tenu de l’intention de la Food and Drug Administration de rendre obligatoire la réduction des niveaux de nicotine dans les produits du tabac.