Starship, la plus grande fusée du monde, explose en vol après son premier décollage

La plus grande fusée du monde, Starship, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en vol peu après son tout premier décollage, mais Elon Musk a félicité ses équipes et salué un « formidable » premier vol d’essai.

Dans une gigantesque boule de feu, ce mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut s’est arraché du sol, jeudi, vers 08H30 locales (13H30 GMT) sur la base spatiale Starbase, située à l’extrême sud du Texas, aux Etats-Unis, sous les cris de joie des employés de SpaceX.

Mais quatre minutes après le décollage, les équipes de SpaceX ont fait volontairement exploser l’ensemble de la fusée.

Le vaisseau Starship, qui constitue le second étage de la fusée, devait se détacher du lanceur après trois minutes, mais cette séparation n’a pas eu lieu.

« L’engin a subi des pannes sur plusieurs moteurs lors du vol test, a perdu de l’altitude et commençait à chuter », a indiqué SpaceX. « Le système de destruction en vol a été déclenché à la fois sur le lanceur et le vaisseau », a ajouté l’entreprise.

Une telle procédure est habituelle dans le cas où la chute de l’objet volant pourrait poser un danger.

« Nous avons beaucoup appris pour le prochain essai de décollage dans quelques mois », a tweeté Elon Musk.

Starship est à la fois plus grande que la nouvelle méga-fusée de la Nasa, SLS (98 m), qui s’est envolée pour la première fois en novembre, et que la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 m).

La poussée au décollage de Starship est aussi environ deux fois plus puissante que ces deux lanceurs – ce qui en fait la plus puissante du monde.