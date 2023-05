STB: pas de distribution de dividendes pour l’exercice 2022

La Société tunisienne de banque ( STB bank) n’a pas distribué de dividendes pour l’exercice 2022, selon l’Assemblée générale ordinaire tenue récemment.

Dans un communiqué publié sur le site de la bourse de Tunis, l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires a porté sur plusieurs sujets dont l’adoption des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la Banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2022 et de la proposition du Conseil d’administration relative à l’affectation du résultat de l’exercice 2022, à la décharge des membres du Conseil d’administration et la fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des Présidents et des Membres des comités.

L’assemblée a également donné son accord d’approbation de la nomination de commissaires aux comptes pour la période 2023-2024-2025 et de la nomination d’un administrateur représentant les privés.

A rappeler que les Etats financiers de la STB, publiés le 13 avril 2023, montrent que les bénéfices de la banque pour l’exercice comptable 2022 ont nettement diminué par rapport à 2021, puisque la valeur de la baisse s’élève à 22,4 millions de dinars, ce qui équivaut à 21,5%, par rapport à une hausse de la charge salariale de la STB qui s’est élevée à 195 millions de dinars, soit plus du double des bénéfices de 40%, estimés à 81,6 millions de dinars.

La Société tunisienne de banque (STB) a enregistré en 2021, la rentabilité la plus faible dans le secteur financier public en Tunisie, soit un taux de rentabilité de 0,85%, ( calculé en divisant les bénéfices par le budget total) en 2021 à 0,6% à fin 2022, compte tenu de la augmentation sensible des charges d’exploitation de la banque, qui se sont développées à une valeur de 120,6 millions de dinars, au taux de 25,5% et, à la fin de l’année dernière, elles s’élevaient à 593,9 millions de dinars.

- Publicité-