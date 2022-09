STBPAY et STBPAY Pro pour des paiements 2.0

Veillant à offrir à ses clients les meilleurs services pour leur faciliter la vie, dynamiser leurs affaires et abréger leur temps d’attente, la STB vous propose ses nouveaux outils du Mobile Payment: la STBPAY et la STBPAY Pro.

Les avantages de la STBPAY et de la STBPAY Pro

La STBPAY et la STBPAY Pro sont deux niveaux d’une même application mobile à télécharger sur votre smartphone pour assurer l’opération de paiement, mais pas seulement.

La STBPAY Pro permet en plus des services plus avancés, pour les commerçants et les professionnels tels que la gestion des paiements et des commissions, l’organisation d’une liste des clients et l’évaluation des risques. Cette application vous permet également le suivi des transactions et la création d’une piste d’audit.

Grâce au mobile money STBPAY et STBPAY Pro, le téléphone portable devient votre

compte bancaire, ce qui vous offre l’avantage d’effectuer toutes vos opérations n’importe où

et n’importe quand.

Utilisation facile et sécurisée

Que votre smartphone soit conçu sous Android ou sous IOS, STBPAY et STBPAY Pro y seront téléchargeables facilement et vous donneront accès à tous les avantages.

Votre application sera reliée à votre carte bancaire ou directement à votre digital wallet que vous pouvez obtenir à votre agence STB, sinon aux deux en même temps.

L’opération de paiement commence quand le commerçant génère un code de paiement ou un code QR rapportant l’opération de vente. Si ce code QR est dynamique, il est scannable par le client directement sur son application et le paiement est automatiquement validé. Si par contre, le code est statique, il est alors scanné pour révéler le montant d’achat. Le client devra alors saisir le montant et valider le paiement.

Via STBPAY vous avez la possibilité de réaliser facilement des transactions quotidiennes tels que les virements, les achats en ligne, les paiements des factures, etc;

La sécurité des transactions et la protection des données confidentielles sont en toute circonstance garanties ainsi que les informations à caractère personnel.

Avec votre STBPAY Pro, Les commerçants peuvent collecter plus vite leurs recettes. Votre Smartphone devient alors un terminal de paiement qui permet d’encaisser rapidement les fonds auprès de vos clients.

Le cash in et le cash out rapides pour gérer au mieux votre wallet

Pour alimenter votre digital wallet, vous pouvez vous déplacer à votre agence STB, ou alors le faire via l’ATM de votre banque ou encore plus simplement avec votre carte bancaire.

Dans la situation où vous voulez plutôt soustraire du montant disponible sur votre wallet, vous pouvez retirer de l’argent de l’ATM sans avoir recours à votre carte bancaire, ou alors en vous déplaçant à votre agence.

Vous ne perdrez jamais le contrôle

Avec STBPAY et STBPAY Pro, vous pourrez consulter l’historique de vos différentes transactions effectuées, pour ne pas être dépassé par les paiements.

Un autre atout s’ajoute à votre application si elle est reliée à votre carte bancaire, vous pouvez effectuer les paiements des services gouvernementaux tels que la facture de la STEG, la cotisation de la CNSS et la recharge de votre badge télépéage de l’autoroute. Avec STBPAY et STBPAY Pro, la STB sera toujours votre meilleur allié pour gagner en temps, en effort et en efficacité.