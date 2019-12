STEG : 235 mille opérations de paiement électronique en novembre 2019

La société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a fait savoir lors d’une conférence de presse organisée , ce jeudi 12 décembre 2019 à Tunis , que les opérations de paiement électronique en Tunisie ont connu une augmentation notable.

Environ 235 mille opérations ont été enregistrées jusqu’à le mois de novembre 2019, contre 126 mille en 2015.

On rappelle que la Société Monétique Tunisie, a annoncé le lancement d’un service de paiement gratuit des factures d’électricité et de gaz via les téléphones portables.

Cette nouvelle mesure permettra de colleter tous les impayés des clients auprès de la société tunisienne de l’électricité et du gaz.