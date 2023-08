Steg et Sonede : Déficitaires en local, bénéficiaires à l’étranger 

L’exercice 2022 pour la filiale internationale de la Sonede a été clos avec un bénéfice de plus de 157 mille 593 DT, sans compter les plus de 667 mille DT en report positif. Elle distribué 371.600 DT en dividendes et même des jetons de présence pour un volume total brut de 11.250 DT. En local, on sait que l’entreprise publique a toujours été déficitaire, et sur son site on ne trouve rien sur son bilan.

Chez la Steg International, les états financiers pour l’exercice 2022, font ressortir des capitaux propres positifs de plus de 71, 953 MDT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 2, 440 MDT. Chez la filiale international de la Steg, 2022 a été marqué par le démarrage de l’exécution du contrat conclu avec le client REA Tanzanie pour un chiffre d’affaires de 53.979 mille DT, le démarrage de l’exécution du contrat conclu avec le client Électricité de Guinée pour un chiffre d’affaires de 35.714 mille DT. Mais aussi le démarrage de l’exécution du contrat conclu avec le client Sergaz pour un chiffre d’affaires de 5.237 mille DT, d’un autre avec le client REA Ouganda pour un chiffre d’affaires de 11.407 mille DT, un autre au Cameroun pour un CA de 12.876 mille DT, et d’autres encore.

Au total, c’est un chiffre d’affaires global de 142. 868 mille DT (dont 95,96% à l’export) en 2022, contre 119.128 mille DT (dont 99,61% à l’export) en 2021, soit une augmentation de 20%, et qui provient essentiellement des revenus comptabilisés sur les projets réalisés au Tanzanie, Guinée, Cameroun, Ouganda, Togo et Guinée, pour un montant cumulé de 125 920 KDT, ce qui représente environ 88% du chiffre d’affaires global.

Hautement déficitaire en local, à l’international, la Steg travail travaillait si bien qu’elle se fait remarquer par le Fisc. En mai 2019, la STEG-IS a reçu la notification d’une vérification approfondie de sa situation fiscale au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 par la Direction des Grandes Entreprises. Ce contrôle fiscal a porté sur l’impôt sur les sociétés, les acomptes provisionnels, les retenues à la source, la TVA, la TCL et les autres impôts et taxes. Le 26 décembre 2019, la STEG-IS a reçu une notification des résultats de cette vérification approfondie, effectuée au cours de l’année 2019, en vertu de laquelle la DGE réclame le paiement d’un montant total de 13 299 887 DT (dont 3 192 211 DT de pénalités) au titre de divers impôts et taxes. Le 06 avril 2022 et dans le cadre de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2022, la STEG-IS a signé avec la DGE un procès-verbal de conciliation au titre de cette vérification approfondie, en acceptant le paiement d’un montant de 2 404 340 DT (dont 118 542 DT de pénalités).