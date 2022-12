STEG: L’entreprise indienne Larsen & Toubro remporte un contrat de 215 millions de dinars

L’entreprise indienne Larsen & Toubro a remporté un contrat portant sur le renforcement du réseau de transmission de tension Sud-Nord de la Tunisie .

Crucial pour la Tunisie, qui souffre d’un déficit structurel dans le secteur de l’électricité, le projet prévoit la construction d’une ligne à double circuit 400kV long de 197 km reliant la centrale électrique de Skhira dans le gouvernorat de Sfax au sud à Kondar dans le gouvernorat de Sousse.

Selon le résultat de l’appel d’offres, le contrat financé par la Banque mondiale (BM) coûte 215,5 millions de dinars.

Larsen & Toubro est un conglomérat basé à Mumbai, en Inde, coté à l’indice boursier BSE Sensex. Il est présent dans plus de 50 pays et dispose d’une équipe de plus de 50 000 professionnels répartis dans le monde entier.

Les activités de L&T comprennent la construction, l’électronique, la finance et l’ingénierie industrielle.