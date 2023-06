Steg: Les coupures d’électricité peu probables cet été

La Steg œuvre, depuis le mois de septembre 2022, à bien se préparer afin de pouvoir faire face au pic de la consommation pendant la saison estivale 2023, notamment à travers l’entretien et le renforcement du réseau, a indiqué, jeudi, le directeur central de distribution de l’électricité et du gaz à la Steg, Nejib Chtorou, ajoutant que la société ne prévoit pas de coupure d’électricité, ou de déficit au niveau de la production d’électricité, cet été.

Intervenant lors d’une journée d’information, organisée conjointement par la Steg et l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME), le responsable a souligné que l’allègement de la pression sur le réseau de la Steg dépend aussi des consommateurs. Ces derniers doivent faire preuve de conscience et respecter les règles de maitrise de l’énergie, notamment en fixant la température de climatiseurs au niveau de 26 degrés.

» Les climatiseurs énergivores et non conformes aux critères de maitrise de l’énergie sont à l’origine de l’accroissement de la consommation d’électricité à des niveaux très élevés « , a noté Chtourou.

s’agissant des compteurs intelligents, le directeur a fait savoir que la Steg vient de lancer un appel d’offres pour acquérir ce genre de compteurs, dont les premiers seront installés durant le mois d’août 2023.

» Environ 30 mille compteurs seront installés d’ici l’année 2025. Ils seront généralisés sur tout le territoire de la République, durant la période 2026- 2028 « .

Sur un autre registre, le responsable a rappelé que l’endettement de la Steg a atteint, en 2023, environ 3 milliards de dinars, ce qui représente 42% du chiffre d’affaires de la société notant que 55% de ces dettes sont contractées par les clients du secteur public.

- Publicité-