STEG : Raccordement de 23 délégations et villes au réseau du gaz naturel en 2020

La STEG a programmé le raccordement de 23 délégations et villes au réseau du gaz naturel en 2020 et de 15 autres délégations à l’horizon 2021, selon des données que l’agence TAP a obtenues de la société.

Selon la même source, l’approvisionnement en gaz naturel des délégations de Medjez el-Bab, Testour, Teboursouk, Gobellat, Bouarada, Gaâfour et El Krib démarrera en 2020. Les travaux relatifs à ce projet ont commencé en mai 2019.

Les délégations de Lassouda, Jelma, Sbeïtla et Hajeb El Ayoun seront approvisionnées à partir de juin 2020. En décembre 2020, neuf délégations le seront également. Elles relevent du gouvernorat de Bizerte, à savoir Ras El Jebel, Rafraf, Ghar El Melh, Menzel Abderrahmane, Ousja, Kalâat el Andalous, Jedeïda et Utique.

L’approvisionnement en gaz naturel du pôle technologique de Monastir, de Tataouine ville et de la ville de Zarzouna est aussi, prévu pour le mois d’avril 2020.

Les travaux d’alimentation en gaz naturel de 15 communes du Nord-ouest à l’horizon 2021, démarreront au mois d’avril 2020. Ces travaux concernent deux zones, la première est celle de Mornaguia-Béja dont la fin des travaux est prévue pour juillet 2021. La deuxième est celle de Béja-Dahmani, dont les travaux seront clôturés en décembre 2021.

Ainsi les régions de Béja Ville, Mâagoula, Nefza, Aïn Drahem, Tabarka, Boussalem, Jendouba ville, le Kef Ville, Dahmani et El Ksour seront raccordées au gaz naturel en décembre 2021. Les délégations de Mateur, Bizerte ville et Menzel Bourguiba le seront, en juin 2021.

Notons que le plan d’alimentation des villes tunisiennes en gaz naturel se répartit en quatre grands projets programmés pour 2020-2021. Il s’agit du projet Mornaguia-Béja/ Dahmani (sur 185 km), du projet relatif aux régions du nord-ouest (sur 257 km), du projet relatif au gouvernorat de Bizerte (sur 200 km) outre le projet englobant Sidi Bouzid, Monastir et Tataouine.

Les travaux de raccordement des villes au gaz naturel consistent en l’acheminement des conduites jusqu’à la périphérie des villes et des délégations concernées. L’approvisionnement des quartiers se fera sur demande des habitants.

Le nombre des ménages raccordés par la STEG au réseau du gaz naturel (basse pression) a atteint 925 826 ménages à la fin de l’année écoulée.