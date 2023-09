Le ministère de l’agriculture fait stockage des dattes 

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a mis en œuvre un programme pour le renforcement du stockage de 20 mille tonnes de dattes durant quatre mois, à partir du 1er novembre 2023, a fait savoir, jeudi, la représentante de la direction générale de la production agricole, Dorsaf Ben Ahmed. Lors de la conférence de presse périodique du ministère de l’Agriculture, Ben Ahmed a indiqué que le département ministériel fournirait 50 dinars par tonne par mois pendant deux mois pour un coût de 2 millions de dinars et 25 dinars par tonne par mois durant deux mois pour un coût d’un million de dinars.

La responsable prévoit une production de 389 mille tonnes de dattes pendant la saison 2023-2024, contre 340 tonnes pendant la saison 2022/2023 (soit une hausse de 14, 4 %), réparties entre 328 mille tonnes de Deglet Ennor (une augmentation de 15 %) et 61 mille tonnes d’ autres variétés (soit une augmentation de 9,6 %).

Selon Ben Ahmed, un million de caisses en plastique seront acquises pour un coût de 0,500 dinars la caisse dont la capacité s’élève à 12 kg et 1 dinar pour une seule caisse d’une capacité de 20 kg, et ce, dans le cadre des mesures prises pour assurer le succès de la saison des dattes 2023-2024. A cet égard, Ben Ahmed a indiqué que les prix de référence à la production, dans le cadre de la promotion des dattes, ont été fixés à 5D/kg pour Deglet Ennour, (Chamroukh) de la première catégorie , 4,4 d/kg pour Deglet Ennour de la catégorie 2 de taille moyenne et 3d/kg pour Deglet Ennour en vrac catégorie 1, outre le programme de promotion sur les plans interne et externe (espace du producteur au consommateur, le mois des dattes et la participation à des expositions internationales).

Selon la responsable, la production au cours de la campagne agricole 2022-2023 a été estimée à 340 mille tonnes, contre 368 tonnes au cours de la campagne antérieure et a enregistré 9 % des exportations agricoles et 10 % des exportations alimentaires.

Selon le représentant de la Direction générale de la production agricole, le ministère augmentera exceptionnellement la subvention d’acquisition des moustiquaires de 60 à 80 % pour un total de 2,3 millions d’unités.

Dans le même contexte, Ben Ahmed a déclaré que le nombre de régimes globales conditionnées était de 7,69 millions (5,65 millions de régimes avec des moustiquaires et 2,04 millions régimes avec du plastique).

