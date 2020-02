Stockage de l’huile d’olive : lancement d’un appel de manifestation d’intérêt

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé que, dans le cadre du programme exceptionnel de stockage de 100 mille tonnes d’huile d’olive durant la saison 2019-2020 auprès du secteur privé, un guide de procédures a été élaboré par ledit département et un premier appel de manifestation d’intérêt, pour le stockage du quota du mois de février 2020, estimé à 60 mille tonnes a également été publié.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, publié vendredi, avoir reçu des demandes pour le stockage de 39837 tonnes d’huile d’olive pour la saison 2019-2020, dont une quantité de 28624 tonnes a été présentée par des agriculteurs et des transformateurs, et une deuxième quantité de 11 143 tonnes a été proposée par des exportateurs.

A noter que la Commission de tri des offres et d’octroi des primes se réunira, aujourd’hui vendredi, afin de décider à propos des demandes reçues, et ce, dans le cadre du suivi de la concrétisation des décisions prises, lors du Conseil des ministres, tenu le 31 janvier 2020.