Stratégie de transformation numérique de l’enseignement supérieur

Un comité de pilotage vient d’être créé au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour développer la stratégie de transformation numérique du secteur.

- Publicité-

Selon un communiqué publié vendredi soir par le ministère, ce comité sera chargé d’élaborer un plan visant à promouvoir l’utilisation des technologies numériques dans les services administratifs fournis à l’ensemble de la famille universitaire et à la société en général.

Il sera également chargé de développer l’infrastructure informatique des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, d’améliorer les contenus numériques des programmes de formation et de renforcer les capacités des étudiants dans le domaine du digital.

D’après la même source, le comité est formé de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Chiheb Bouden, en tant que président, et Noomane Fehri, Saïd Aïdi, Ahmed Zarrouk, de professeurs d’enseignement supérieur, de directeurs généraux, de cadres ministériels et de représentants de la société civile en tant que membres.

Lors d’une réunion tenue, jeudi dernier à cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a souligné la nécessité d’investir dans la transformation numérique afin d’adapter les programmes de formation et les diplômes universitaires avec les nouvelles exigences de l’environnement socio-économique.