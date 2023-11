Sud-Liban : Six membres de Hezbollah tués dans une frappe israélienne

Les frappes israéliennes se sont intensifiées mercredi tard dans la soirée au Liban-sud. Six membres de Hezbollah, dont Abbas Raad, le fils du député Mohammad Raad, chef du bloc parlementaire du Hezbollah, et Mohamad Cherri, le neveu du député Amin Cherri, ont été tués avec quatre autres membres du parti, dont Siraj Chihaymi, le commandant de l’unité Radwan du Hezbollah, dans un raid israélien qui a ciblé une maison à Beit Yahoun au Liban-sud.

Deux autres victimes ont été identifiées comme étant Abou Hossein Shaqra et Malak Houla.

L’armée israélienne avait annoncé avoir ciblé deux groupes militaires et des infrastructures appartenant au Hezbollah.

Des frappes aériennes israéliennes ont été enregistrées à la périphérie des villes de Zabqin, Beit Yahoun, Yater, Beit Lev et Aita al-Chaab.

Un drone a également effectué un raid à la périphérie de la ville de Marwahin à l’aide de trois missiles dans le secteur ouest, rapporte An-Nahar.

Par ailleurs, Jawad Nasrallah, le fils du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, a présenté sur son compte X ses condoléances au député Mohammad Raad, pour son fils, surnommé » Siraj « .

