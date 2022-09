Suède : La Première ministre reconnaît la victoire des droites et démissionne

Un bloc inédit réunissant la droite et l’extrême droite a remporté à une faible majorité les élections législatives en Suède face à la gauche sortante. Au terme d’une dernière journée de comptage du scrutin très serré de dimanche, la Première ministre sortante, la sociale-démocrate Magdalena Andersson, a reconnu la défaite de son camp et annoncé sa démission, effective dès ce jeudi. « Merci pour la confiance – maintenant, nous allons remettre de l’ordre en Suède! », a immédiatement réagi sur Facebook celui qui doit lui succéder, le chef du parti conservateur Ulf Kristersson. « Je commence maintenant le travail pour former un nouveau gouvernement efficace », a-t-il ajouté.

Avec 176 sièges, dont 73 pour le parti d’extrême droite des Démocrates de Suède (SD), le bloc de quatre partis devance de très peu celui de gauche (173 sièges), selon un comptage quasi final portant sur plus de 99% des bureaux de vote, dont le résultat a été rendu public par l’autorité électorale.

Les élections de dimanche étaient si serrées qu’il a fallu attendre un comptage de quelques dizaines de milliers de voix manquantes mercredi pour valider les résultats complets, qui ont finalement fait basculer un siège de plus de la gauche vers la droite.