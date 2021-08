Sullivan assure le président Saïd du soutien américain au peuple tunisien

Le président de la République Kaïs Saïed a eu, samedi soir, un entretien téléphonique avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden.

Au cours de l’entretien d’une heure, Sullivan a exprimé « le ferme soutien du président Joe Biden au peuple tunisien et à la démocratie tunisienne fondée sur les droits fondamentaux, des institutions fortes et l’attachement aux règles de droit », indique un communiqué publié par la Maison Blanche.

« Alors que les revendications des Tunisiens portent essentiellement sur l’amélioration du niveau de vie et une gouvernance honnête, les Etats-Unis et d’autres amis du peuple tunisien sont prêts à redoubler d’efforts pour aider les Tunisiens à avancer vers un avenir sécuritaire, prospère et démocratique », ajoute le communiqué.

Sullivan a, en outre, souligné l’importance de « la formation rapide d’un nouveau gouvernement dirigé par un premier ministre apte à stabiliser l’économie tunisienne et à faire face à la pandémie de la Covid-19 » ainsi que le « retour du Parlement élu ».