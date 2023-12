Sullivan exhorte Israël à passer à une opération militaire «plus précise et plus ciblée»

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui se trouve en Israël jeudi et vendredi, a déclaré à Channel 12 que lui et son équipe ont eu des « conversations intenses et détaillées » avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le cabinet de guerre sur une transition des combats de haute intensité à Gaza vers des combats de moindre intensité qui viseraient notamment les principaux dirigeants du Hamas.

« Israël va poursuivre ses efforts pour s’attaquer au Hamas pendant un certain temps. Il va continuer à traquer les principaux dirigeants, nous ne savons pas combien de temps cela prendra. La question est de savoir quand Israël passera […] à une opération plus précise, plus ciblée et davantage axée sur les individus de grande valeur », explique-t-il.

En ce qui concerne les otages, Sullivan a évité d’entrer s dans les détails, mais a indiqué que les États-Unis et Israël cherchent à « explorer les possibilités d’une nouvelle phase de libération d’otages ».

Les États-Unis, ajoute-t-il, sont « déterminés à ne reculer devant rien pour s’assurer que chacun d’entre eux rentre dans sa famille ».

Quant à l’après-guerre, Sullivan estime que « la gouvernance de la Cisjordanie et de la bande de Gaza doit être reliée sous l’égide d’une Autorité palestinienne rénovée et revitalisée » et que cela « nécessite des conversations approfondies » avec les Palestiniens et les Israéliens ainsi que des « réformes » et la participation d’autres pays « pour apporter des ressources et d’autres formes de soutien ».

« En fin de compte, il faudra que la Cisjordanie et la bande de Gaza soient reliées sous une direction commune qui ne constitue pas une menace terroriste pour Israël, a-t-il dit.

