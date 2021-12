Sur l’avenue Habib Bourguiba trois rassemblements à l’occasion de la célébration du onzième anniversaire de la révolution

Sur l’avenue Habib Bourguiba, dans le centre de Tunis, trois rassemblements sont organisés ce vendredi pour la célébration du onzième anniversaire de la révolution après que le président Kais Saied ait décidé de rendre le 17 décembre, un jour férié au lieu du 14 janvier, date retenue jusqu’ici pour la célébration de la chute de l’ex-président Zine El Abidine ben Ali.

Un dispositif sécuritaire et des barrages filtrants ont été mis en place aux entrées de l’avenue symbolique du centre ville jusqu’à Tunis Marine, l’entrée de l’avenue Mohamed V et au niveau de la statue d’Ibn Khaldoun.

Les manifestants ont commencé à affluer tôt ce matin pour participer aux trois rassemblements programmés en ce jour anniversaire de la révolution.

Le mouvement « Citoyens contre le coup d’Etat » a appelé à cette occasion à un rassemblement de protestation pour exprimer encore une fois son opposition aux mesures décidées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier ainsi qu’au décret présidentiel 117 en vertu duquel les activités de l’Assemblée des représentants du peuple ont été gelées et l’immunité des députés levée.

Un autre rassemblement est organisé également ce vendredi à l’appel des partis Courant démocrate, Ettakatol et al-Joumhouri dans le cadre d’un front qui se définit comme mouvance sociale-démocrate et qui appelle à défendre la démocratie et à lutter contre la gouvernance unilatérale.

Des appels ont été lancés aussi sur les réseaux sociaux et par le biais de dépliants distribués et d’affiches suspendues dans des lieux publics par des parties qui s’identifient au « Mouvement 25 juillet » appelant à un rassemblement aujourd’hui pour exprimer un soutien au processus du 25 juillet dont les principales étapes ont été annoncées par le président Kais Saied lundi dernier.

Dans le discours qu’il a prononcé lundi soir, le président de la République a annoncé le maintien du gel du parlement jusqu’à l’organisation de nouvelles élections, l’organisation d’élections législatives le 17 décembre 2022 conformément à une nouvelle loi électorale et la présentation des projets de réformes constitutionnelles et autres par référendum le 25 juillet prochain.

Ce mouvement a appelé à un rassemblement à l’avenue Habib Bourguiba pour « rectifier le processus et demander des compte aux corrompus ».