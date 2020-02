Sûreté civile : Signature d’un accord au profit des agents de la douane

Le centre régional de formation en sûreté et sécurité de l’aviation civile, relevant de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (Institution spécialisée de l’ONU) et la Direction Générale de la Douane tunisienne, viennent de signer un accord visant à former les agents douaniers en sureté civile.

Cet accord qui prend fin en 2024, a pour objectif de former les agents et les officiers de la douane tunisienne et de développer les prestations de la douane, ce qui contribuera à hisser le système d’aviation civile en Tunisie, indique un communiqué publié, lundi, par le centre.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’OACI et de l’Organisation Mondiale des Douanes visant à renforcer les partenariats entre les différentes structures exerçant dans le secteur de l’aviation civile.

Le document a été signé par le DG de la douane, Youssef Zouaghi et le directeur du centre, Hssan Seddik.

Crée en 2010, le centre régional de formation en sûreté et sécurité de l’aviation civile, est le premier centre privé tunisien à avoir obtenu une accréditation de l’Organisation onusienne (OACI), à l’échelle nationale et internationale.