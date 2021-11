suspectés d’un crime de change, un ancien ministre et un député placés en détention

Le ministère public près le pole judiciaire économique et financier a ordonné le placement en détention d’un ancien ministre de l’environnement et d’un député gelé.

- Publicité-

Le bureau de communication au tribunal de première instance de Tunis a précisé que le ministère public a chargé la troisième brigade centrale de la Garde nationale de l’Aouina d’enquêter sur une suspicion de crime douanier et de change et d’un délit de faux et usage du faux qui auraient été commis par les deux suspects sur fond d’une activité en rapport avec le trafic cuivre.