Suspension de la distribution des bouteilles de gaz pour 3 jours

La chambre syndicale nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique aannoncé une suspension de la distribution pour une durée de trois jours, les 21,22 et 23 mars prochain.

Ils protestent ainsi contre les « atermoiements des ministères concernés à mettre en œuvre l’augmentation de 25 millimes par bouteille de gaz, convenue pour les mois de juin et de septembre au titre de la prime de distribution ».

Le président de la chambre Mohamed Mnif a expliqué que la hausse vertigineuses des prix du carburant et des pièces de rechange a fortement impacté la marge bénéficière du distributeur et aggravé encore plus les problèmes auxquels il fait face.