Suspension des cours dans les écoles, les collèges et les lycées et leur maintien à distance pour le supérieur

Le comité national de lutte contre le coronavirus a décidé de suspendre les cours dans tous les établissements éducatifs (écoles primaires, collèges et lycées) et leur maintien à distance dans l’enseignement supérieur et ce au cours de la période allant du 18 au 30 avril 2021.

Le calendrier des examens et des stages pour le cycle supérieur sera maintenu.