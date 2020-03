Suspension des voyages maritimes en provenance du port de Gênes

“Les voyages maritimes en provenance du port de Gênes en Italie, seront suspendues en prévention contre la propagation du Coronavirus”, a annoncé le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, mercredi, deux jours après l’annonce, le 2 mars courant, d’un premier cas de contamination par le virus, d’un Tunisien âgé de 40 revenants d’Italie.

Mekki a indiqué, à cet effet, que les membres du comité de suivi de l’évolution de la propagation du Coronavirus, se sont entretenus, mercredi, avec les représentants des compagnies de transport maritime et aérien, qui ont convenu de la non nécessité d’annuler les voyages maritimes en provenance d’autres ports, en raison de la faible fréquence du transit maritime à cette période de l’année.

Le ministre de la Santé a, cependant, souligné la nécessité d’accroitre la vigilance et d’intensifier les mesures de précautions sur les autres voyages maritimes afin de détecter tout cas de contamination suspects ou confirmés, soulignant que le dispositif de contrôle sanitaire sera également renforcé au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens.

Mekki a annoncé qu’il avait été décidé d’organiser les rencontres sportives internationales, durant le mois d’avril, sans la présence de supporters étrangers. Il a, toutefois, fait savoir qu’à titre exceptionnel, les supporters de l’équipe égyptienne d’El Zamalek, déjà en Tunisie pour suivre le match qui opposera leur équipe à l’Espérance sportive de Tunis, seront autorisés à assister à la compétition.

Il a révélé que la Banque mondiale a mobilisé des fonds d’une valeur de 12 millions de dinars au profit des pays ayant enregistré des cas de contamination par le Coronavirus, notant que le ministère des Finances s’est engagé à fournir l’aide financière nécessaire au ministère de la Santé, pour l’acquisition des fournitures médicales.

Parmi les mesures gouvernementales annoncées par le ministre de la Santé en prévention du Coronavirus, figurent également la limitation des nombres de missions estudiantines, l’annulation des manifestations culturelles non indispensables et la focalisation des campagnes de sensibilisation sur le concept de la mise en quarantaine et les moyens de prévention contre le virus.

Par ailleurs, Mekki a fait savoir que les commerçants tunisiens ne seront pas empêchés d’échanger avec la Chine, soulignant qu’ils continueront à être soumis aux mesures préventives en vigueur au niveau des zones de transit. Il a également précisé que le commerce maritime avec la Chine ne sera pas suspendu, notant la présence d’équipes de surveillance sanitaire au niveau des ports pour contrôler les navires avant leur entrée aux ports.