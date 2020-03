Suspension du trafic du transport irrégulier et du taxi touristique

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, lundi, la suspension du trafic des moyens de transport irréguliers (louages à bande bleue et à bande rouge, transport rural et taxis collectifs), en plus des taxis touristiques, et ce, dans le cadre de la stratégie lancée par le gouvernement, afin de prévenir le risque de propagation du virus Corona.

Pour ce qui est des taxis individuel, le ministère a fait savoir qu’il a été décidé de leur permettre de continuer à travailler, sur tout le territoire du pays, à condition qu’une seule personne soit transportée sur le siège arrière de la voiture.Le département a précisé que cette décision doit être mise en application pendant toute la période de confinement total.