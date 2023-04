Syrie : Daesh s’attaque aux bergers et aux ramasseurs de truffes, 36 morts

Bergers et ramasseurs de truffes ciblées par le groupe Etat islamique (Daesh) en Syrie. Deux attaques distinctes ont fait 36 morts ce dimanche 16 avril 2023. Le groupe jihadiste a «tué 31 personnes dimanche pendant qu’elles ramassaient des truffes du désert dans l’est de Hama», affirme le directeur l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), précisant que douze d’entre elles étaient des combattants prorégime.

Et dans le désert de l’est du pays, des hommes suspectés d’appartenir à l’organisation ultraradicale et juchés sur des motos ont ouvert les feu, et tué cinq bergers dans la province de Deir Ezzor, avant de s’emparer du bétail, a ajouté l’ONG qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie. Deux bergers ont par ailleurs été enlevés, selon la même source. Le bétail a aussi été abattu, soit 250 ovins.

Plus de 230 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées depuis début février en ramassant des truffes des sables revendues à prix d’or, lors d’attaques de combattants de Daesh dans le désert ou dans des explosions de mines, selon un décompte de l’OSDH. Daesh, qui a contrôlé de vastes territoires à partir de 2014 en Syrie, a été défait territorialement en mars 2019 dans ce pays par une coalition internationale antijihadiste dirigée par les Etats-Unis et les Kurdes.