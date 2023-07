Syrie : La principale porte pour l’aide humanitaire fermée

Après un veto russe, le Conseil de sécurité de l’ONU a échoué mardi à prolonger le mécanisme d’aide humanitaire transfrontalier vers la Syrie, fermant au moins temporairement une voie de passage vitale pour des millions d’habitants de zones rebelles du pays.

Les 15 membres du Conseil tentaient depuis des jours de trouver un compromis pour prolonger ce mécanisme qui permet d’acheminer depuis la Turquie, en passant par le poste frontière de Bal al-Hawa et sans autorisation de Damas, nourriture, eau ou médicaments aux habitants du nord-ouest de la Syrie.

En raison des besoins encore plus criants depuis les séismes de février, l’ONU, les humanitaires et une majorité de membres du Conseil réclamaient une prolongation d’au moins un an pour permettre une meilleure planification de l’aide.

Face à l’opposition de la Russie, qui insistait pour seulement six mois, la Suisse et le Brésil, en charge de ce dossier, ont finalement proposé un compromis de neuf mois.

Compromis auquel la Russie, un allié clé de Damas, a opposé mardi son veto, empêchant son adoption malgré 13 voix en faveur, et une abstention (Chine).

Le Conseil a également rejeté par 2 voix pour, 3 contre et 10 absentions, un texte russe concurrent qui prévoyait une prolongation de six mois, mais qui mettait également en cause les sanctions occidentales imposées à la Syrie.

« C’est un triste moment pour ce Conseil, sauf pour un pays », a lancé l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield après le veto russe, dénonçant un « acte de cruauté absolue ».

« Ce calendrier aurait permis de passer les durs mois d’hiver », a déploré l’ambassadrice suisse Pascale Baeriswyl. « Nous ne laisserons pas ce veto mettre un terme à nos efforts pour trouver une solution », a-t-elle souligné, assurant qu’elle allait « se remettre au travail immédiatement ».