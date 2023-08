Syrie: L’aéroport d’Alep hors service après un raid israélien

Un raid israélien a frappé tôt lundi matin l’aéroport international d’Alep, deuxième ville de Syrie, pour la quatrième fois depuis le début de l’année, le mettant hors service, selon les médias officiels syriens.

« Vers 04H30 (01H30 GMT), l’ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis la Méditerranée, à l’ouest de Lattaquié, contre l’aéroport international d’Alep », a indiqué l’agence de presse officielle Sana, citant une source militaire.

Le raid a provoqué des « dégâts matériels sur le tarmac qui ont mis l’aéroport hors service », a ajouté l’agence.

Un responsable du ministère syrien des Transports a indiqué à l’AFP que « le seul tarmac opérationnel de l’aéroport avait été endommagé ».

« Les équipes techniques vont entamer aujourd’hui les réparations pour que l’aéroport redevienne opérationnel le plus vite possible », a-t-il ajouté. Les vols ont été déroutés vers les aéroports de Damas, la capitale, et Lattaquié , selon lui.

Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien visant essentiellement les « forces soutenues par l’Iran et le Hezbollah libanais », alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël, ainsi que l’armée syrienne.

Israël, pays voisin de la Syrie, commente rarement les frappes mais dit vouloir empêcher l’Iran de s’implanter à ses portes.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), les frappes lundi ont visé, outre l’aéroport d’Alep, « des dépôts d’armes » dans l’aérodrome militaire de Nayrab tout proche.