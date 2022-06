Syrie: L’aéroport de Damas à l’arrêt après un raid israélien

L’aéroport international de Damas, qui a subi d’importants dégâts après un raid israélien, est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre en attendant la fin des travaux de réparation entamés samedi.

Vendredi avant l’aube, l’aviation israélienne a bombardé l’aéroport situé dans le sud de la capitale syrienne, endommageant les bâtiments et mettant les pistes d’atterrissage hors-service.

« L’aviation civile et les entreprises nationales compétentes travaillent (…) à réparer les dommages importants », a indiqué dans un communiqué le ministère syrien des Transports, précisant que le trafic aérien, suspendu vendredi, reprendra dès que les travaux seront achevés et la sécurité de l’aéroport assurée.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), un important dispositif a été mobilisé afin d’achever les travaux de réparation et de maintenance « le plus rapidement possible ».

Ce n’est pas la première fois que l’aéroport de Damas est pris pour cible par Israël, mais la suspension des vols est un fait rare. D’après l’OSDH, une piste d’atterrissage avait été endommagée et mise hors service en 2021 après un raid israélien visant des dépôts appartenant aux milices pro-iraniennes près de l’aéroport.