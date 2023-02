Syrie : Plus de 50 morts dans une attaque attribuée à Daesh

Au moins 53 personnes ont été tuées vendredi 17 février, lors d’une attaque attribuée au groupe État islamique (EI), dans une région désertique du centre de la Syrie.

Selon la télévision d’État syrienne, « 53 citoyens ont été tuées alors qu’ils ramassaient des truffes, par des terroristes de Daesh , au sud-est de la ville de Sokhné, dans l’est de la province de Homs ».

Le directeur de l’hôpital de Palmyre où ont été amenés les corps des victimes, a indiqué que sept soldats syriens figuraient parmi les tués, selon la radio progouvernementale syrienne, Cham FM.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et au vaste réseau de sources en Syrie, avait donné un premier bilan de 36 personnes tuées. Sept militaires font partie des victimes, avait-elle ensuite précisé.

Cette attaque intervient quelques jours après une agression similaire survenue samedi dans la même région ayant fait 16 morts, selon l’OSDH. Les victimes de cette attaque ramassaient elles aussi des truffes, d’après cette même source, qui a précisé qu’une soixantaine de personnes avaient été enlevées lors de cette première attaque.

Selon l’OSDH, l’EI profite du fait que des habitants de zones rurales reculées s’aventurent dans le désert pour ramasser des truffes afin de les attaquer.

La truffe du désert, ou truffe des sables, est cueillie généralement entre février et avril et se vend à prix d’or. D’après l’OSDH, les assaillants étaient à moto lorsqu’ils ont ouvert le feu sur leurs victimes vendredi.

Plus tôt dans la journée, 25 personnes ont été relâchées par le groupe État islamique, parmi la soixantaine de personnes que le groupe avait enlevées samedi dernier, a précisé l’ONG.

Cette attaque est la plus meurtrière menée par l’organisation jihadiste depuis plus d’un an, lorsqu’elle avait mené un assaut contre une prison dans le nord-est du pays, dans une région tenue par les forces kurdes. L’attaque avait fait 373 morts dont 268 jihadistes, à l’issue de plusieurs jours de combats intenses, selon l’OSDH.