Syrie : Raid israélien contre la ville côtière de Tartous

Deux soldats syriens ont été tués, mercredi 13 septembre 2023, lors d’une opération aérienne israélienne visant la ville côtière de Tartous, en Syrie. Six autres soldats ont été blessés.

Une opération aérienne menée par une force israélienne a visé, mercredi 13 septembre 2023, la ville côtière de Tartous, en Syrie. Le raid a tué deux soldats syriens et en a blessé six autres. « À 17 h 22 précise cet après-midi, l’ennemi israélien a mené des frappes […] depuis la mer Méditerranée, ciblant certains de nos sites de défense antiaérienne à Tartous », a indiqué Sana , l’agence arabe syrienne d’informations, citant une source militaire.

Des images post-attaques ont été diffusées sur X (ex-Twitter) où les attaques ont entraîné des nuages de fumée grise. « Rapports de frappes aériennes israéliennes à Tartous, en Syrie », commente sur le réseau social Joe Truzman, analyste spécialisé dans les groupes armés palestiniens et les acteurs non étatiques au Moyen-Orient.

