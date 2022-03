TABAC: Augmentation des prix de vente au public

La Régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA) et la Manufactures des Tabacs de Kairouan (MTK) annoncent l’ajustement des prix de vente au public du tabac et d’autres produits monopolisés par l’Etat à partir de lundi 28 mars 2022. L’augmentation varie entre 100 et 600 millimes .

Les nouveaux des produits prix sont affichés dans les tableaux ci-joints :