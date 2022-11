Tabboubi a promis d’intervenir auprès des parties concernées par le dossier des enseignants suppléants pour résoudre la crise

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi a promis d’intervenir auprès des parties responsables afin de rapprocher les vues et parvenir à résoudre la crise suite à l’échec des négociations entre le ministère de l’éducation et la fédération générale de l’enseignement de base, a indiqué samedi à la TAP le secrétaire général de la fédération Nabil Houachi. Il a ajouté au terme d’une réunion entre les membres du bureau exécutif de la centrale syndicale et les membres de la fédération que cette proposition sera présentée devant la commission administrative dont la réunion est prévue le 15 novembre courant. Houachi a souligné l’attachement de la fédération aux revendications formulées, relatives notamment à l’annulation du titre agent temporaire, le recrutement des enseignants suppléants selon des critères transparents en plus du recrutement des diplômés en licence appliquée promotion 2022 en tant que stagiaire. Les enseignants suppléants concernées n’ont pas signé le contrat proposé par le ministère de l’éducation, a rappelé Houachi affirmant que la résolution de ce problème nécessite un dialogue entre les parties concernées.

