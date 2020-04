Tabboubi appelle à assurer une meilleure justice sociale pour surmonter la crise sanitaire

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a appelé lundi au terme d’une réunion tenue avec le chef du gouvernement Ilyes Fakhfakh, à accroître les efforts afin d’assurer plus de justice sociale et surmonter ainsi les effets secondaires de la crise sanitaire vécue dans le pays à cause de la propagation du coronavirus.

La réunion a également porté sur l’examen de la situation sociale dans le pays aussi bien en cette période de crise sanitaire et en période après Coronavirus.

Les deux parties ont convenu, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, d’accroître les concertations concernant un ensemble de questions relevant des secteurs social et de la santé notamment la stabilité sociale, la protection des catégories vulnérables et démunies ainsi que la situation des personnes retraitées et des caisses sociales.