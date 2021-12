Tabboubi : L’UGTT appelle à la tenue d’une « rencontre nationale »

Le secrétaire général de l’UGTTl, Noureddine Tabboubi, a déclaré samedi que la centrale syndicale tient à consulter les organisations et les personnalités nationales afin de convoquer une rencontre nationale qui instaurerait une troisième perspective intitulée « Le sauvetage dans le cadre de la souveraineté nationale. »

- Publicité-



Dans son discours à l’occasion de la commémoration du 69e anniversaire de l’assassinat du leader Farhat Hached à la place de la Kasbah, il a ajouté que le syndicat a œuvré à prendre des mesures proactives dans la voie des réformes et a formé des comités pour examiner les questions qui ont besoin d’une révision définitive, telle que la révision de la loi électorale, la loi des partis et des associations, l’activation du rôle des organes de contrôle et la mise en place de la cour constitutionnelle loin des tiraillements politiques.



Le secrétaire général de la centrale syndicale a souligné que l’UGTT estime toujours que les mesures du 25 juillet peuvent être une sortie du tunnel que traverse le pays depuis dix ans, à condition qu’elles soient accompagnées d’une feuille de route claire avec des délais précis.

D’autre part, Tabboubi a annoncé la signature, au cours de la semaine prochaine, de l’accord sur les augmentations salariales dans le secteur privé, soulignant l’attachement de l’UGTT au lancement des négociations sociales dans le secteur public