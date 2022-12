Tabboubi met en garde contre la levée des subventions et appelle à un remaniement ministériel

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a indiqué qu’il est temps de procéder à un remaniement ministériel.

Dans une allocution prononcée, samedi au palais des congrès à Tunis, à l’occasion de la commémoration du 70e anniversaire de l’assassinat du dirigeant syndical Farhat Hachad, Tabboubi a fait part du rejet de la centrale syndicale du processus actuel en raison de l’absence de synergie avec les forces politique et sociale nationale. L’Union ne s’est pas trompée, en considérant le 25 juillet un tournant crucial pour la rectification du processus démocratique afin de remettre en relief les objectifs de la révolution, a estimé Tabboubi.

Il a affirmé par la même occasion que ce qui se passe en Tunisie actuellement n’est pas rassurant puisque le gouvernement n’a pas de programme et procède avec les mêmes mécanismes que les gouvernements précédents.

Un remaniement ministériel s’impose, a noté Tabboubi, pour reprendre l’activité au niveau de différents ministères et structures de l’Etat.

Le secrétaire général de la centrale syndicale a également mis en garde le gouvernement contre toute mesure visant à annuler les subventions aus produits de base. L’UGTT , a-t-il dit, fera face contre Les différentes conventions « tacites » conclues avec le fonds monétaire international. La centrale syndicale appelle à garantir le droit des citoyens à une vie digne dans un milieu salubre, a ajouté la même source. L’UGTT poursuivra son combat pour défendre les établissements publics dans les différents secteurs dont celui de la santé, et de l’enseignement, a expliqué Tabboubi. Il a affirmé ainsi le droit des tunisiens à des prestations de qualité dans les différents domaines et à une couverture sociale notamment pour les retraités et les personnes à besoins spécifiques.