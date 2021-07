Tabboubi propose que les investisseurs étrangers vaccinent leurs employés

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a proposé d’accorder des autorisations aux grandes entreprises et laboratoires du secteur privé qui appartiennent à des investisseurs étrangers pour leur donner la possibilité de faire vacciner leurs employés contre Covid19 et de contribuer à l’effort national pour faire face à la pandémie Covid-19.

Lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement Hichem Mechichi, au palais du gouvernement de la Kasbah, Tabboubi a appelé à concentrer les efforts pour faire face à la pandémie de Covid-19, en particulier dans les zones qui connaissent un taux élevé de propagation de Covid-19 dont notamment Tataouine et le reste des gouvernorats du sud-est.

Le chef du gouvernement a, pour sa part, souligné l’importance de ces rencontres périodiques avec le secrétaire général de l’organisation du travail, ou entre le gouvernement et la partie syndicale afin de parvenir à des accords et des solutions au profit des Tunisiens, notamment au vu de cette situation économique et sociale difficile.

Il a souligné que le gouvernement tient à remplir toutes ses obligations, même les engagements pris par les gouvernements précédents dans le cadre de la continuité de l’Etat et de sa conviction de la nécessité d’un travail commun avec tous les partenaires sociaux.

La rencontre a abordé la nécessité d’accélérer la publication du reste des arrêtés réglementaires concernant la récente entente entre la centrale syndicale et le gouvernement dans de nombreux secteurs et les moyens d’assainir les climats généraux par des efforts concertés et unifiés afin de restaurer le dynamisme économique après la pandémie.