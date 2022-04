Tabboubi souligne la convergence des points de vue de l’UGTT et du  président de la République

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi a souligné la convergence des points de vue entre le président de la République Kaies Saied et la centrale syndicale concernant les réformes à introduire dans les établissements publics et la garantie de leur pérennité en plus des questions de subvention et des salaires.

Tabboubi a ajouté dans une déclaration à l’issue de la réunion tenue entre Saied et les membres du bureau exécutif de l’Union, rendue public par la présidence de la République, que le président Saied a reconnu la faiblesse des salaires. L’UGTT a exprimé à plusieurs reprises son rejet du programme économique proposé par le gouvernement au Fonds monétaire international. Tabboubi a ajouté que l’identité des points de vue concerne également la nécessité de réformer le système éducatif qui, a-t-il noté, est une question en relation étroite avec la nécessité d’examiner la situation sociale des enseignants.