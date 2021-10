TABC: Mission de prospection multisectorielle à Niamey en novembre

Le Conseil d’affaires tuniso-africain Tunisia–Africa Business Council organise une mission de prospection multisectorielle à Niamey (Niger), du 9 au 13 Novembre 2021.

Au programme de cette mission organisée en coordination avec les autorités nigériennes et la chambre de commerce et d’industrie du Niger, des rencontres de très hauts niveaux avec les ministres et les cadres supérieurs de l’administration nigérienne ainsi que les hommes et les femmes d’affaires locaux.

Un comité d’organisation a été mis en place par la chambre de commerce et d’industrie du Niger, pour bien préparer la mission selon les exigences et les besoins des membres de la délégation. Des rencontres de Networking ciblées seront programmées ainsi que des visites d’entreprises.

Le Niger est un pays qui s’étend sur 1 267 000 km2. Il partage ses frontières avec l’Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l’est, le Nigéria et le Bénin au sud et le Burkina Faso et le Mali à l’ouest, ce qui fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

En marge de cette mission, un forum économique sera organisé, le Jeudi 11 novembre à Niamey. La délégation tunisienne sera composée de plusieurs secteurs : BTP et infrastructure, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, santé, industrie mécanique et électrique, services financiers, TIC, ingénierie.

Tunisia Africa Business Council (TABC), est une organisation non gouvernementale fondée par des acteurs économiques et des personnalités dont la mission est d’accompagner les entreprises tunisiennes sur les marchés africains.