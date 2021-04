TABC: Une grande foire commerciale tuniso-libyenne se tiendra à Tripoli du 23 au 25 mai 2021

La première édition d’une grande foire commerciale tuniso-libyenne, « le Forum du jumelage économique pour l’Afrique », sera organisée les 23, 24 et 25 mai 2021, à la foire internationale de Tripoli.

Elle se tient à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sabha, l’Union générale libyenne des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli, et le Centre libyen de promotion des exportations. Cette exposition tuniso-libyenne vise à consolider le partenariat entre les acteurs économiques des deux pays et à élaborer une vision commune ciblant l’Afrique subsaharienne, pour que la Tunisie et la Libye soient un portail pour de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique intéressés par le marché africain, a indiqué la TABC .L’exposition est aussi, une occasion pour les acteurs économiques des deux pays de se repositionner et de promouvoir les échanges et les investissements bilatéraux. L’organisation de cette exposition commerciale entre la Tunisie et la Libye, intervient après la réussite de la troisième session du Forum économique Tuniso- libyen, tenue à Sfax